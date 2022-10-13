Ровеньковская епархия УПЦ принята в подчинение патриарху Кириллу и Синоду РПЦ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ровеньковская епархия Украинской православной церкви в Луганской Народной Республике принята в непосредственное подчинение патриарху Кириллу и Священному синоду Русской православной церкви. Об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, члены Синода приняли такое решение ради сохранения канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучной жизни в Ровеньковской епархии. Кроме того, учитывалась также и невозможность регулярного сообщения епархии с Киевской митрополией.

27 мая стало известно, что Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о независимости от РПЦ. Соответствующие изменения Собор УПЦ внес в Устав об управлении.



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