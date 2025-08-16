Форма поиска по сайту

16 августа, 19:30

Общество

16 августа в Москве стало последним жарким днем месяца

16 августа в Москве стало последним жарким днем месяца

Суббота, 16 августа, стала последним жарким днем месяца. По словам синоптиков, в предстоящую ночь столбики термометров могут опуститься до 13 градусов.

Похолодание и кратковременные дожди ожидаются 17 августа. В этот день влажность воздуха составит около 70%. На следующей неделе температура не поднимется выше 21 градуса. Такая погода, как утверждают климатологи, сохранится до начала осени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоДарья ТащинаЕлена Поляница

