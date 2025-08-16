Форма поиска по сайту

16 августа, 08:45

Общество

В Москве стартует сезон цветения амброзии

В Москве начинается сезон амброзии – одного из самых сильных аллергенов. Пыльца уже распространилась на юге страны и в ближайшие дни доберется до столицы. Симптомы могут возникнуть даже у людей, ранее не страдавших аллергией: чихание, кашель, першение в горле и затрудненное дыхание.

У пациентов с повышенной чувствительностью возможно обострение бронхиальной астмы и кожные реакции. По словам специалистов, аллергия на амброзию распространена во многих странах и затрагивает до 24% жителей. По прогнозам, цветение амброзии в Москве продлится до середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

