В Москве стартует сезон цветения амброзии

В Москве начинается сезон амброзии – одного из самых сильных аллергенов. Пыльца уже распространилась на юге страны и в ближайшие дни доберется до столицы. Симптомы могут возникнуть даже у людей, ранее не страдавших аллергией: чихание, кашель, першение в горле и затрудненное дыхание.

У пациентов с повышенной чувствительностью возможно обострение бронхиальной астмы и кожные реакции. По словам специалистов, аллергия на амброзию распространена во многих странах и затрагивает до 24% жителей. По прогнозам, цветение амброзии в Москве продлится до середины сентября.

