Decathlon распродает товарные запасы на Ozon

Decathlon, который приостановил работу магазинов в России, теперь распродает запасы на Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Всего они получили две тысячи товаров бренда – от одежды до снаряжения. В Ozon уточнили, что это не имеет отношения к параллельному импорту, так как товары хранились на складах в России. В основном это сезонные вещи и приспособления.

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