16 июля, 11:15Общество
Москву 16 июля накроют сильные дожди с грозами и градом
Синоптики предупреждают о дождях, местами сильных, а также о грозах и граде в столице 16 июля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие часы и до конца дня может выпасть до трети месячной нормы осадков.
Департамент транспорта советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт и пользоваться специализированными парковками. Водителям напоминают, что не все страховки покрывают залив или повреждение автомобиля градом.
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