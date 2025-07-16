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16 июля, 11:15

Общество

Москву 16 июля накроют сильные дожди с грозами и градом

Москву 16 июля накроют сильные дожди с грозами и градом

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Синоптики предупреждают о дождях, местами сильных, а также о грозах и граде в столице 16 июля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие часы и до конца дня может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Департамент транспорта советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт и пользоваться специализированными парковками. Водителям напоминают, что не все страховки покрывают залив или повреждение автомобиля градом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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