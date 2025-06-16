Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 11:15

Общество

В Москве 16 июня ожидается теплая и солнечная погода

В Москве 16 июня ожидается теплая и солнечная погода

"Утро": облачная погода ожидается в Москве 16 июня

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 42% 16 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 16 июня

Ремонт обсудят в программе "Миллион вопросов"

В России утвердили новые правила расчета среднего заработка

В Москве потеплеет до плюс 25 градусов 16 июня

В Москве 16 июня пройдут познавательные мероприятия для детей

В Москве начался набор волонтеров на главный городской выпускной

В России представили прототип универсального паспорта будущего

В столице 16 июня прогнозируют относительно теплую и солнечную погоду. Температура воздуха днем поднимется до 23–25 градусов, а к вечеру опустится до 13.

Ветер – северо-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление остается немного ниже нормы. Благодаря антициклону осадков не ожидается, влажность составит около 42%.

Кроме того, прошедшие дожди помогли снизить уровень пожарной опасности в столичном регионе, которому ранее был присвоен четвертый класс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика