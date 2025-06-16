В Москве 16 июня ожидается теплая и солнечная погода

В столице 16 июня прогнозируют относительно теплую и солнечную погоду. Температура воздуха днем поднимется до 23–25 градусов, а к вечеру опустится до 13.

Ветер – северо-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление остается немного ниже нормы. Благодаря антициклону осадков не ожидается, влажность составит около 42%.

Кроме того, прошедшие дожди помогли снизить уровень пожарной опасности в столичном регионе, которому ранее был присвоен четвертый класс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.