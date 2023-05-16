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Общество

В Госдуме объяснили, нужно ли российским дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

В Госдуме объяснили, нужно ли российским дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

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Российским дачникам, возможно, придется сносить свои бани и туалеты после 1 сентября. Все дело в новых правилах строительства на участках.

Речь идет о вспомогательных постройках: банях, теплицах, гаражах или складах. На их строительство, объяснили эксперты, не нужно разрешения. Однако важно, чтобы соблюдались определенные критерии. Например, строение не должно превышать трех этажей или 20 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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