Москвичам рассказали о погоде 16 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 16 мая, в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что на этой неделе в столице установится летняя погода. Он отметил, что к среде, 17 мая, температура воздуха будет уже 23–24 градуса.

В Московской области из-за риска возникновения пожаров объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 17 мая.

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