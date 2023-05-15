Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Летняя погода установится в Москве на этой неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода. К среде будет уже 23–24 градуса, в четверг также и только в пятницу – субботу придет атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов", – передает ТАСС слова синоптика.

Эксперт отметил, что 15 мая в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Кроме того, температура воздуха составит от плюс 19 до 21 градуса. В Подмосковье прогнозируется от плюс 17 до 22 градусов.

Синенков добавил, что ожидается северо-восточный, слабый ветер. Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба, что выше средних многолетних значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 18 мая, в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

Синоптик уточнил, что с понедельника до четверга включительно благодаря северному антициклону жителей региона ждет комфортная погода – много солнца, никаких осадков, а столбики термометров каждый день будут ползти только вверх.



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