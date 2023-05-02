Самый сезон: эксперт назвал места для сбора весенних грибов в Подмосковье

В столичном регионе начался сезон весенних грибов. Самые популярные в это время года – сморчки, сморчковые шапочки и строчки гигантские. Разбираемся, в какой лес лучше всего за ними отправиться и как отличить съедобный гриб от ядовитого.



Ориентир – береза и осина

Обычно сезон сморчков и строчков наступает 1 мая. В этом году из-за теплой погоды грибы появились чуть раньше, поэтому майские выходные – самое время отправиться за ними, рассказал Москве 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Сейчас активный период сморчков, сморчковой шапочки, строчков гигантских. Весной грибная волна наступает один раз, а летний сезон придет лишь в июне, так что лучше поспешить – еще неделя-полторы, и их будет не найти.

Сморчки и сморчковая шапочка относятся к одному семейству, но имеют визуальные отличия: первые имеют вытянутую шляпку, вторые – округлую. И те и другие можно есть, пояснил эксперт.

А вот строчки гигантские и обыкновенные лучше не путать. Первые безопасны, вторые имеют яд гиромитрин. Съедобный гриб имеет светло-бежевый цвет, ядовитый – темно-коричневый.

"Несмотря на то что в России нет случаев отравления строчками обыкновенными, их лучше не собирать. Сомневаетесь, какой вид перед вами, – проходите мимо", – отметил эксперт.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного YouTube-канала про грибы За сморчками и сморчковыми шапочками лучше всего идти в осиновый лес. Чаще они встречаются на юго-востоке и востоке Подмосковья, например в районе Павловского Посада. Можно двигаться по розовой линии метро в сторону Некрасовки. Главное, найти лес с осинами.

При этом на опушках сморчки могут быть подсохшими, поэтому стоит уходить вглубь леса за молодняком, предупредил эксперт. В свою очередь, строчки гигантские можно найти в березовом лесу любого района Подмосковья, заключил эксперт.

"Сморчок пришел, сморчку дорогу"

Сами москвичи уже активно делятся своим весенним "уловом" в социальных сетях. Грибники отмечают, что за один поход в лес удается собрать целые корзины строчков.





Другие любители "тихой охоты" дают рекомендации по приготовлению сезонных грибов.





Еще часть пользователей делятся грибными местами.

