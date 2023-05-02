Самый сезон: эксперт назвал места для сбора весенних грибов в Подмосковье

В столичном регионе начался сезон весенних грибов. Самые популярные в это время года – сморчки, сморчковые шапочки и строчки гигантские. Разбираемся, в какой лес лучше всего за ними отправиться и как отличить съедобный гриб от ядовитого.
Ориентир – береза и осина
Обычно сезон сморчков и строчков наступает 1 мая. В этом году из-за теплой погоды грибы появились чуть раньше, поэтому майские выходные – самое время отправиться за ними, рассказал Москве 24 телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
Сморчки и сморчковая шапочка относятся к одному семейству, но имеют визуальные отличия: первые имеют вытянутую шляпку, вторые – округлую. И те и другие можно есть, пояснил эксперт.
А вот строчки гигантские и обыкновенные лучше не путать. Первые безопасны, вторые имеют яд гиромитрин. Съедобный гриб имеет светло-бежевый цвет, ядовитый – темно-коричневый.
"Несмотря на то что в России нет случаев отравления строчками обыкновенными, их лучше не собирать. Сомневаетесь, какой вид перед вами, – проходите мимо", – отметил эксперт.
При этом на опушках сморчки могут быть подсохшими, поэтому стоит уходить вглубь леса за молодняком, предупредил эксперт. В свою очередь, строчки гигантские можно найти в березовом лесу любого района Подмосковья, заключил эксперт.
"Сморчок пришел, сморчку дорогу"
Сами москвичи уже активно делятся своим весенним "уловом" в социальных сетях. Грибники отмечают, что за один поход в лес удается собрать целые корзины строчков.
Другие любители "тихой охоты" дают рекомендации по приготовлению сезонных грибов.
Еще часть пользователей делятся грибными местами.
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