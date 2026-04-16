Российский диджей высмеял фигуру танцовщицы на чемпионате и угодил в скандал. Речь идет о крупном соревновании по frame-up – направлению, сочетающему стрип-пластику и элементы акробатики.

Во время батла один из приглашенных судей Эдуард Магаев (Dj M.E.G.) опубликовал грубое видео с одной из участниц. Тренер команды заступилась за артистку, уточнив, что она на третьем месяце беременности.

Однако Магаев заявил, что это была шутка, и продолжил публиковать насмешливые комментарии. Тем не менее в итоге он извинился перед всеми танцовщицами.

