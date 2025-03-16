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16 марта, 17:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде 17 марта

Москвичам рассказали о погоде 17 марта

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Москвичам не стоит спешить с заменой зимней резины на летнюю, предупреждают синоптики. В ближайшую неделю столицу ждут мокрый снег, гололедица и ночные заморозки.

По прогнозам, в понедельник утром температура опустится до минус 3 градусов, возможны осадки в виде снега и дождя. К обеду воздух прогреется лишь до минус 2 градусов, а к ночи столбики термометров вновь опустятся до минус 4. Атмосферное давление будет пониженным – 742 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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