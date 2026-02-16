Форма поиска по сайту

16 февраля, 06:45

Общество

Участники "Движения первых" получат допбаллы при поступлении в педагогические вузы

Участники "Движения первых" получат допбаллы при поступлении в педагогические вузы

Исследование показало, что каждый пятый работодатель в РФ смотрит на гороскоп соискателя

Законопроект о запрете рекламы магов и астрологов в России отправили на доработку

HR-эксперты напомнили россиянам о праве не отвечать на сообщения после работы

Врачи дали рекомендации по употреблению блинов в Масленицу

Москвичи могут прислать видео для участия в утреннем эфире

Более 600 тыс россиян признали банкротами в 2025 году

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 12 градусов 16 февраля

17 подушек известных брендов не прошли проверку Роскачества

Требования к рекламе энергетиков ужесточатся в России с 1 марта

Участники "Движения первых" получат 10 дополнительных баллов при поступлении в 6 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения.

В список вошли университеты Санкт-Петербурга, Свердловской, Амурской и Запорожской областей, а также Липецкий и Оренбургский государственные педагогические университеты.

Всего дополнительные баллы за активность в федеральных и региональных проектах движения начисляют 111 вузов в 63 регионах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

