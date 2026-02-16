Участники "Движения первых" получат допбаллы при поступлении в педагогические вузы

Участники "Движения первых" получат 10 дополнительных баллов при поступлении в 6 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения.

В список вошли университеты Санкт-Петербурга, Свердловской, Амурской и Запорожской областей, а также Липецкий и Оренбургский государственные педагогические университеты.

Всего дополнительные баллы за активность в федеральных и региональных проектах движения начисляют 111 вузов в 63 регионах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.