Штрафы за сбор грибов из Красной книги хотят ввести в Подмосковье

Штрафы за незаконный сбор, продажу и уничтожение грибов, включенных в Красную книгу Подмосковья, хотят ввести в Московской области. Законопроект внесли в Мособлдуму.

Поправки необходимы, так как в законе прописана ответственность за уничтожение животных и растений, а грибы являются отдельным царством живой природы.

Если закон примут, то штрафы начнут действовать с 1 сентября. Для граждан их размер составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

