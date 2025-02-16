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16 февраля, 09:45

Общество

Форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" состоится в Москве 27 февраля

Форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес" состоится в Москве 27 февраля

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Столичных предпринимательниц научат совмещать бизнес и материнство на форуме-фестивале "Мамы. Дети. Бизнес", который пройдет в Москве 27 февраля. Он объединит более тысячи женщин, которые расскажут о своем деле, а также обменяются опытом и идеями.

Участницы также узнают, как эффективно управлять командой и временем, и находить баланс между семьей и работой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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