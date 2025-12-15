Более 80 школ откроется после реконструкции в Москве к новому учебному году

Более 80 школ откроется после полной реконструкции в Москве к новому учебному году, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Всего за несколько лет планируется отремонтировать свыше 700 объектов.

В программу реконструкции столичных школ добавили 2 новых варианта оформления интерьеров. Каждое учебное заведение сможет выбрать цвет и элементы дизайна, которые ему ближе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.