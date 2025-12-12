Психолог Евстигнеев: хорроры предпочитают люди с повышенной фоновой тревожностью

В соцсетях завирусилась "шпаргалка", с помощью которой якобы можно понять характер мужчины по его любимому фильму. Могут ли художественные предпочтения служить маркером личности, разбиралась Москва 24.

Экспресс-классификация

Характер мужчины можно определить по его любимому фильму, считают пользователи Сети, которые даже опубликовали своеобразную "шпаргалку". Например, тех, кому нравится кино типа "Интерстеллар", определили как эмоционально закрытых. Якобы такие мужчины многое переживают в себе, не способны выразить прямо то, что чувствуют, и часто бывают мелочными. При этом они обожают прогулки на велосипеде, которые помогают проживать чувства.

А вот поклонника такого фильма, как "Властелин колец", напротив, обязательно советуют рассмотреть в качестве партнера. Обычно он надежный, искренний, ценящий дружбу и уют. В отличие от первого типа, такие мужчины склонны открыто проявлять чувства и не стесняются быть романтичными, считают пользователи. Свободное время они обожают проводить за настольными играми.

Если же среди предпочтений такие фильмы, как "Джентльмены", нужно насторожиться. Высок риск, что мужчина окажется нарциссом и может быть склонен к гиперконтролю. Однако с таким партнером никогда не бывает скучно, он всегда придумает, как рассмешить, отмечает автор "шпаргалки".

В свою очередь, фильмы, похожие на "Волк с Уолл-Стрит", обычно нравятся совершенно непредсказуемым мужчинам. Они постоянно живут на драйве, а еще обожают путешествия. Такие "зрители" не любят быть одни, им постоянно требуется компания, при этом они сами являются очень рациональными и любят оценивать других, заключил автор.

При этом ранее профессиональная сваха Галина Карасева рассказала Москве 24, что в столице достаточно легко встретить образованного и материально состоявшегося партнера. Причина кроется в том, что в мегаполис едут жители со всей страны. Однако существует некоторая проблема – местный достаточно быстрый темп жизни не оставляет времени для новых знакомств.

Не ярлык, а "лекарство"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предостерег в беседе с Москвой 24 от увлечения популярными интернет-классификациями, поскольку они неизбежно ведут к упрощению человеческой натуры.

"Однако, если посмотреть на вопрос через призму нейрофизиологии и психологии, обнаружится, что художественные предпочтения действительно могут служить неким диагностическим маркером. Ведь выбор любимого фильма – это всегда акт проекции, когда человек неосознанно ищет во внешнем мире отражение своего внутреннего состояния, ценностей или дефицитов", – отметил эксперт.

Любимый жанр или конкретная картина часто указывает не столько на устоявшийся характер, сколько на актуальные психологические потребности и доминирующие стратегии адаптации, подчеркнул психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Например, мужчины, предпочитающие боевики или истории про супергероев, могут через экран реализовывать потребность в контроле, силе и восстановлении справедливости. Нейрофизиологически это связано с желанием получить дофаминовую стимуляцию и пережить чувство победы, которого может не хватать в реальной, рутинной жизни, – это своего рода гиперкомпенсация.

В то же время любители сложного авторского кино или тяжелых драм часто обладают высоким уровнем эмпатии и рефлексии, поэтому используют фильмы как тренажер для эмоционального интеллекта, позволяющий безопасно проживать экзистенциальные кризисы, считает Евстигнеев.

"А вот тяга к хоррорам, как ни парадоксально, нередко свойственна тем, у кого есть повышенная фоновая тревожность: проживая страх в контролируемых условиях, то есть сидя дома на диване, они тренируют свою нервную систему переключаться из возбуждения в торможение, получая разрядку после финала", – пояснил специалист.

По мнению психолога, кино несет определенную терапевтическую функцию, являясь хорошим инструментом саморегуляции. Механизм этого воздействия базируется на работе зеркальных нейронов: мозг не видит принципиальной разницы между тем, с кем происходит данное событие.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Когда персонаж на экране справляется с трудностями, плачет или побеждает врага, лимбическая система резонирует, позволяя пережить катарсис – очищение через сопереживание. Это помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, и найти метафорическое решение своих проблем, посмотрев на них со стороны.

Также это предоставляет возможность "легально" выплеснуть подавленные эмоции. Например, мужчине, которому социум "запрещает" плакать, фильм дает социально приемлемый повод для слез. Таким образом, любимый фильм – это не ярлык, а скорее "лекарство", которое психика интуитивно выбирает для стабилизации состояния в конкретный период жизни, заключил психолог.