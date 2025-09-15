Мода на 90-е стала популярной в России

В России набирает силу тренд на ностальгию по 90-м и 00-м. Молодые люди покупают ретро-автомобили, девушки повторяют прически героинь сериалов. Букеты роз в целлофане снова стали популярным подарком.

Ностальгия заметно повлияла на бизнес: растут продажи одежды, пластинок и узнаваемых товаров из прошлого. Молодожены устраивают свадьбы в стиле 90-х, а кинематографисты тщательно воспроизводят детали эпохи в фильмах и сериалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.