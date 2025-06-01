Еда из нулевых и упаковки от фастфуда выставлены на продажу за миллионы рублей

На сайтах объявлений по всей стране появилась новая мода – продажа еды и упаковки из 2000-х годов. Пользователи предлагают купить коробки от "Биг Мака" за 5 миллионов рублей, картошку из ресторанов 2012 года за миллион, а также чупа-чупсы, жвачки и шоколад с истекшим сроком годности.

Такие предложения рассчитаны либо на коллекционеров, либо на охотников за ностальгией. В объявлениях продаются не только еда и напитки, но и салфетки, пакеты, обертки от конфет и чипсов, которые давно исчезли с полок.

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