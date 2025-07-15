Москву накрыли тропические ливни с рекордным количеством осадков

Ливень в Москве продлится весь день, а в ближайшую неделю столицу ожидают настоящие тропические дожди, передают синоптики.

На 1 квадратный метр уже выпало до 20 литров воды, что составляет 24% месячной нормы.

Видимость на дорогах снижена до минимальной, движение на Дмитровском шоссе затруднено. Во дворах образовались настоящие "бассейны", а в подземных переходах можно наблюдать водопады.

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