Эксперт оценил идею не пускать в самолет пассажиров без антител и прививки от COVID-19

Вирусолог Евгений Тимаков оценил инициативу не пускать в самолет пассажиров без антител и прививки от COVID-19.

"На самом деле в самолетах система циркуляции воздуха такова, что заразиться коронавирусом в самолете очень тяжело, крайне тяжело. Каждые три минуты происходит обновление воздуха, а для того, чтобы заболеть коронавирусом, нужно проконтактировать минимум пять минут с источником инфекции", – сказал Тимаков.

Ранее не пускать в самолеты тех, кто не переболел коронавирусом и не привился, предложил профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, это снизит риск распространения вируса на борту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.