"Желтый" уровень опасности ввели из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье

Синоптики предупредили о риске возникновения пожаров в Подмосковье. До 17 мая был введен "желтый" уровень погодной опасности. При этом местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.

В 17 российских регионах уже горят леса, речь идет как минимум о 60 тысячах гектаров. В Курганской области сгорели жилые дома, более 2,5 тысячи жителей пострадали. Им уже выплатили единовременное пособие.

Доберется ли дым до Москвы – в эфире телеканала Москва 24.

