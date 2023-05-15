Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 22:00

Общество

"Желтый" уровень опасности ввели из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье

"Желтый" уровень опасности ввели из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье

"Московский патруль": в Москве состоялся турнир по боевому самбо среди полицейских

Москвичам рассказали о помощи волонтеров по вопросам контрактной службы

В Москве вырос спрос на электрические водонагреватели

Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

Новости часа: врио главы МВД ЛНР пострадал после взрыва в центре Луганска

Новости часа: вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Пыльный смерч появился в подмосковном Можайске

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 16 мая

Синоптики предупредили о риске возникновения пожаров в Подмосковье. До 17 мая был введен "желтый" уровень погодной опасности. При этом местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.

В 17 российских регионах уже горят леса, речь идет как минимум о 60 тысячах гектаров. В Курганской области сгорели жилые дома, более 2,5 тысячи жителей пострадали. Им уже выплатили единовременное пособие.

Доберется ли дым до Москвы – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана КлючниковаАнтон Дергачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика