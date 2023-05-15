15 мая, 22:00Общество
"Желтый" уровень опасности ввели из-за риска возникновения пожаров в Подмосковье
Синоптики предупредили о риске возникновения пожаров в Подмосковье. До 17 мая был введен "желтый" уровень погодной опасности. При этом местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.
В 17 российских регионах уже горят леса, речь идет как минимум о 60 тысячах гектаров. В Курганской области сгорели жилые дома, более 2,5 тысячи жителей пострадали. Им уже выплатили единовременное пособие.
Доберется ли дым до Москвы – в эфире телеканала Москва 24.