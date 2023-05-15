Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одними из самых востребованных профессий в метро являются машинист и диспетчер, рассказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"Одна из самых ответственных работ – это машинист. Это огромная ответственность, огромные знания и профессионализм. Мы специально готовим людей, которые приходят к нам осваивать профессию машиниста. Это подготовка несколько месяцев. Сначала машинист ездит с машинистом-инструктором в кабине, и потом только ему дается право вести поезд, как называется "в одно лицо", – отметил он.

Что касается диспетчеров, то они, по словам заммэра, "фактически управляют всей инфраструктурой, смотрят, как работает автоматика". Они могут принимать решения, связанные с уменьшением интервалов, запуском дополнительных поездов.

Диспетчеры в московском метро фактически работают в круглосуточном режиме, резюмировал он.

В ходе интервью Ликсутов также рассказал, что благодаря использованию современных российских информационных систем в столичном метрополитене удалось рекордно сократить интервалы между поездами.

Заммэра привел в пример Кольцевую линию метро, которая оснащена современной автоматикой, несмотря на свой возраст. Интервалы на ней составляют около 80 секунд. Такие показатели являются рекордными в мире, подчеркнул Ликсутов.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.



Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро