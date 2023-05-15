Ликсутов рассказал о рекордно коротких интервалах между поездами в метро Москвы

Фото: Москва 24/Гришкин Денис

В столичном метрополитене благодаря использованию современных российских информационных систем удалось рекордно сократить интервалы между поездами. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он привел в пример Кольцевую линию метро, которая, хоть и является самой старой в столичной подземке, оснащена такой же автоматикой, как на современных линиях. Это делает движение по ней безопасным и надежным.

"Что это дало Кольцевой линии? Это в первую очередь дает возможность увеличить парность поездов, тем самым еще и сократить интервалы, добавить большее количество мест. <...> А интервал между поездами тогда становится где-то 80 секунд, это вообще такие рекордные показатели в мире, никто так не умеет ездить", – отметил глава Дептранса.

По его словам, аналогичная система управления движением работает и на недавно запущенной Большой кольцевой линии метро. Она при необходимости позволяет увеличить количество пар поездов до 42–44.

В ходе интервью заммэра также рассказал, что с 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК. Он отметил, что это рекордные темпы, которые опережают таковые в европейских и американских городах.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.



Ликсутов рассказал об уникальной автоматике в московском метро