Москвичей предупредили о штрафах за использование шумной бытовой техники ночью

Жителей Москвы предупредили о штрафах за использование шумной бытовой техники в ночное время. Стиральные машины, пылесосы, фены и телевизоры на высокой громкости после 23:00 попадают под действие закона о тишине.

За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства нарушения.


