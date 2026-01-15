Ученые предупредили о риске возникновения новой пандемии. По их данным, ее причиной может стать патоген Х, который способен образоваться из четырех известных вирусов – оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш.

Угроза связана со снижением уровня вакцинации и ростом устойчивости самих вирусов. Как отмечают ученые, вспышки оспы обезьян уже фиксируются во многих странах, включая Европу. Появляются новые штаммы, и вирус, ранее считавшийся редким, теперь распространился по всему миру.

Это и создает условия для появления опасного, неизвестного ранее патогена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.