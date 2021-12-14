Питание на молочной кухне москвичи теперь могут заказать онлайн

Питание на молочной кухне теперь можно заказать онлайн. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Выбрать удобный график и место выдачи нужно на портале mos.ru, а потом получить продукты в молочно-раздаточном пункте, показав электронное направление.

По словам Раковой, такая услуга сэкономит москвичам почти 4 миллиона ежегодных визитов в поликлиники. Тем, кто еще не получает питание на молочной кухне, нужно подать заявление в электронном виде на портале mos.ru. Вам присвоят нужную льготную категорию в Единой аналитической системе, а дальше нужно один раз сходить к участковому, если не были раньше.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.