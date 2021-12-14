Мурашко рассказал о состоянии пациентов с "Омикрон"-штаммом в России

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Угрозы для жизни пациентов с "Омикрон"-штаммом в России отсутствуют, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Минздрава подчеркнул, что у заболевших не наблюдается ухудшения состояния.

"Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию", – сказал Мурашко.

Он уточнил, что у многих заболевших появляется иммунитет к новому штамму. По этой причине в основном заболевание протекает без симптомов или с незначительными проявлениями.

Накануне Мурашко сообщал, что проверка эффективности российских вакцин против штамма коронавируса "Омикрон" займет до трех недель.

По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подобные показатели подтверждают высокую заразность вируса.