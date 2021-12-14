Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:27

Мурашко рассказал о состоянии пациентов с "Омикрон"-штаммом в России

медицина общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Угрозы для жизни пациентов с "Омикрон"-штаммом в России отсутствуют, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Минздрава подчеркнул, что у заболевших не наблюдается ухудшения состояния.

"Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию", – сказал Мурашко.

Он уточнил, что у многих заболевших появляется иммунитет к новому штамму. По этой причине в основном заболевание протекает без симптомов или с незначительными проявлениями.

Накануне Мурашко сообщал, что проверка эффективности российских вакцин против штамма коронавируса "Омикрон" займет до трех недель.

По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, подобные показатели подтверждают высокую заразность вируса.

"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать