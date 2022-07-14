Фермеры в Нидерландах в знак протеста устроили хоровод из тракторов

Кинематографичный протест устроили фермеры в Нидерландах. Они организовали хоровод из тракторов. Вероятно, другие формы несогласия с политикой властей уже испробованы.

Противостояние длится три недели. Правительство планирует существенно снизить выбросы азота. А многим сельхозпроизводителям это грозит разорением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.