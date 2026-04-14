Москвичи стали обращаться к врачам из-за клещей

Москвичи массово обращаются к врачам из-за появления клещей. Всплеск активности членистоногих вызван аномальным потеплением. В столице исследовали 68 образцов, у семи клещей получен положительный результат на боррелиоз.

Зоолог Илья Гомыранов пояснил, что на территории Московского региона встречаются два опасных рода клещей – иксодес и дермацентор. Клещевой энцефалит в Москве крайне редок, он больше распространен в Подмосковье очагово.

