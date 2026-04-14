Каждый четвертый житель многоквартирного дома сталкивается с лаем собак

Москвичи жалуются на лающих собак. По статистике, с этой проблемой сталкивается каждый четвертый житель многоквартирных домов. Отдельного закона на этот случай нет, но действуют нормы тишины и санитарные требования – за ночной лай грозит штраф по закону о тишине.

Юристы советуют действовать последовательно: поговорить с соседями, зафиксировать нарушение на диктофон, обратиться к участковому, вызвать Роспотребнадзор для замера шума, а в крайнем случае – подать в суд.

Прецедент уже был: в Липецкой области суд взыскал компенсацию с хозяйки собак, которые лаяли круглосуточно.