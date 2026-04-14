Москва возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Результаты исследования Финансового университета при правительстве России показали, что столица получила комплексную оценку по множеству параметров: уровень достатка, доступность жилья, качество медицинских услуг, экологическая обстановка, состояние системы образования и культуры.

Также учитывали состояние дорог, работу коммунальных служб и органов власти. В первой пятерке рейтинга также оказались Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Владикавказ.

