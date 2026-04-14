14 апреля, 07:15Общество
Москва возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни
Москва возглавила рейтинг российских городов по качеству жизни. Результаты исследования Финансового университета при правительстве России показали, что столица получила комплексную оценку по множеству параметров: уровень достатка, доступность жилья, качество медицинских услуг, экологическая обстановка, состояние системы образования и культуры.
Также учитывали состояние дорог, работу коммунальных служб и органов власти. В первой пятерке рейтинга также оказались Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Владикавказ.
