В Роскачестве напомнили о необходимости временной регистрации при съеме жилья

Временная регистрация потребуется тем, кто снимает квартиру дольше 90 дней, иначе можно получить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет от 5 до 7 тысяч рублей, в других городах – от 2 до 5 тысяч. О вступлении закона в силу напомнили в Роскачестве.

Если арендодатель отказывается оформлять регистрацию, стоит напомнить, что его также могут оштрафовать на ту же сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.