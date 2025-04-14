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14 апреля, 07:15

Общество

В Роскачестве напомнили о необходимости временной регистрации при съеме жилья

В Роскачестве напомнили о необходимости временной регистрации при съеме жилья

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Временная регистрация потребуется тем, кто снимает квартиру дольше 90 дней, иначе можно получить штраф. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет от 5 до 7 тысяч рублей, в других городах – от 2 до 5 тысяч. О вступлении закона в силу напомнили в Роскачестве.

Если арендодатель отказывается оформлять регистрацию, стоит напомнить, что его также могут оштрафовать на ту же сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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