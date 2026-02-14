Три случая заражения оспой обезьян выявили в Подмосковье

В столичном регионе зафиксированы три случая заражения оспой обезьян. Пациенты проходят лечение в Домодедовской больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. После завершения терапии и карантина больных отпустят домой.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, передающимся при тесном контакте и сопровождающимся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерными высыпаниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.