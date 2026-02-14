Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 12:15

Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана

Москвичи рассказали о выборе цветов на 14 февраля на Рижском рынке

Морж из Владивостока поздравил возлюбленную с Днем всех влюбленных

Похолодание ожидается в Москве вечером 14 февраля

До начала весны осталось 14 дней

Резкое похолодание начнется в Москве вечером 14 февраля

Розы, лилии и пионы покупают на Рижском рынке Москвы 14 февраля

Жители Химок пожаловались на подростков, который портят имущество

Подмосковные спасатели вытащили пса, застрявшего в будке при погоне за мышью

Спрос на парные фотосессии вырос в Москве на 16% перед 14 февраля

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана. Температура в городе составляет 1 градус тепла, а через несколько часов может потеплеть еще на 2 градуса, однако к ночи снова похолодает.

Спасатели предупреждают, что категорически запрещено кататься с берега с выездом на лед на санках, ватрушках или лыжах. На большой скорости невозможно определить состояние льда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав КуликАрина Устюкова

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика