В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы и тумана. Температура в городе составляет 1 градус тепла, а через несколько часов может потеплеть еще на 2 градуса, однако к ночи снова похолодает.

Спасатели предупреждают, что категорически запрещено кататься с берега с выездом на лед на санках, ватрушках или лыжах. На большой скорости невозможно определить состояние льда.

