Жители дома в Подольске пожаловались на соседа, залившего квартиру химикатами

Жители одного из домов в Подольске пожаловались на соседа, который, предположительно, залил пол мастикой, накрыл полотном и стал прогревать. Из-за в другие квартиры попали едкие химикаты.

В результате 11-летний ребенок доставлен в больницу. В свою очередь, Роспотребнадзор взял пробы воздуха и выяснил, что в них превышены значения содержания метилстирола, ксилола, стирола, формальдегида, этилбензола.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

