Похолодание ожидается в Москве вечером 14 февраля. До этого момента в городе еще будет наблюдаться оттепель. Однако после возможен снег, местами мокрый. Температура опустится до минус 10–12 градусов к утру 15-го числа.

Несмотря на это, горожане уже смогут начать провожать зиму фестивалем "Масленица". Он будет проходить в Москве до 22 февраля. Мероприятие объединит около 30 площадок проекта "Зима в Москве". Гостей ждут народные забавы, знакомство с культурными традициями России, театрализованные представления и блины по авторским рецептам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

