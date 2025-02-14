14 февраля, 11:00Общество
Сотрудники крупнейшей волонтерской организации провели корпоративный День донора
Сотрудники самой крупной волонтерской организации России "Добро.рф" провели корпоративный тимбилдинг нестандартным способом – организовали День донора. Более сотни человек, в том числе руководители проектов, сдали кровь, чтобы помочь нуждающимся.
Такая акция проводится уже второй раз. Участники признаются, что хотят вдохновить своим примером как можно больше людей. Они уверены, что с каждым годом количество доноров в России будет только расти.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.