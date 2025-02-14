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14 февраля, 11:00

Общество

Сотрудники крупнейшей волонтерской организации провели корпоративный День донора

Сотрудники крупнейшей волонтерской организации провели корпоративный День донора

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В московском офисе "Добро.рф" провели корпоративный День донора

Сотрудники самой крупной волонтерской организации России "Добро.рф" провели корпоративный тимбилдинг нестандартным способом – организовали День донора. Более сотни человек, в том числе руководители проектов, сдали кровь, чтобы помочь нуждающимся.

Такая акция проводится уже второй раз. Участники признаются, что хотят вдохновить своим примером как можно больше людей. Они уверены, что с каждым годом количество доноров в России будет только расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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