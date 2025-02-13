Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Более 9 тысяч жителей столицы подали заявки на участие в Международном волонтерском корпусе 80-летия Победы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Добровольцы помогут ветеранам, будут встречать гостей столицы в дни празднования и примут участие в акциях "Цветы Победы" и "Улицы героев". Подать заявку можно на сайте "Волонтеры Победы.РФ" после прохождения обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.