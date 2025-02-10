Москвичи смогут принять участие в акции "Помощь нашим героям"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители Москвы смогут принять участие в акции "Помощь нашим героям" в рамках молодежного проекта "Город героев Москва", передает портал мэра и правительства города.

Цель акции – поддержка ветеранов, которые живут в Москве и Московской области. Присоединиться к ней могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на портале "Молодежь Москвы".

"Это еще одна добрая инициатива нашей молодежи. Для ребят важно не просто говорить о благодарности и уважении, но и подтверждать свои слова реальными поступками. Они готовы вкладывать свое время и силы, чтобы поддержать ветеранов", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Председатель комитета отметила, что это не просто акция, а пример того, как молодежь сохраняет связь поколений и передает память о подвигах предков. Волонтеры смогут помочь ветеранам с уборкой дома, с доставкой продуктов и лекарств, а также с сопровождением героев войны на праздниках. Кроме того, в дни воинской славы участники акции подготовят тематические выступления.

Также участниками акции запланировано создание документальных фильмов о ветеранах. Волонтеры уже создали несколько лент: рассказали о подвигах Галины Брок-Бельцовой, женщины-штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2, Ивана Лыткина, разведчика и полковника в отставке, Василия Пронина, участника Курской битвы.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве будут установлены мемориальные доски пяти Героям Советского Союза. В частности, памятная доска в честь маршала авиации Александра Силантьева будет установлена на Мосфильмовской улице, также как и мемориальная плита в честь генерала армии Николая Лященко. По другим адресам планируется увековечить генерал-лейтенанта авиации Анатолия Кожевникова, гвардии полковника Александра Тимощенко и контр-адмирала Андрея Катышева.

