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Советский народ совершил подвиг для всего человечества, спас его от "коричневой чумы". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вкладе США в освобождение Германии от нацизма.

По мнению политика, сейчас идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, а также утрата памяти о том, кто заплатил самую высокую цену за освобождение Европы от "коричневой чумы".

"Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников – Великобритании и Америки – взял на себя, собственно, основные тяготы этого освобождения", – отметил Песков.

Линия на забвение, считает пресс-секретарь, весьма губительна с точки зрения возможных последствий.

Ранее Шольц сказал, что США освободили Германию и помогли стране вновь стать демократичной. Так он отреагировал на поддержку американского бизнесмена Илона Маска правых политиков ФРГ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призывал не забывать, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну ценой жизни 60 миллионов человек Однако Песков уточнил, что Советский Союз в годы войны потерял 27 миллионов человек, включая военнослужащих и мирных граждан.