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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что США освободили Германию и помогли стране снова стать демократией. Слова политика приводит издание Esslinger Zeitung.

Так Шольц отреагировал на поддержку американского бизнесмена Илона Маска правых политиков ФРГ.

"Я так зол, что Илон Маск поддерживает ультраправых и не реагирует должным образом на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершенных немцами в прошлом", – заявил немецкий канцлер.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не забывать о том, Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну ценой 60 миллионов жизней.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился со словами Трампа. Он напомнил, что СССР тогда потерял 27 миллионов человек, включая военных и гражданских. Такие цифры отражают реальный вклад страны в победу над фашизмом, подчеркнул Песков.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала высказывания президента США о помощи России во Второй мировой войне кощунством и издевательством над памятью ветеранов. Она отметила, что считает подобные заявления крайне сомнительными.