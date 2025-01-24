Мединский заявил о "здравой позиции" Трампа после его слов о СССР во Второй мировой войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мнение президента США Дональда Трампа о вспомогательной роли СССР в победе во Второй мировой войне демонстрирует его "здравую позицию", которая противоречит общепринятому на Западе мнению, считает председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Потому что сейчас превалирующий дискурс – это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера (Адольфа. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Мединский попросил не обращать внимание на слова Трампа о том, что война унесла 60 миллионов жизней, так как до этого 47-й президент Штатов писал о 30 миллионах, а точная цифра потерь России во Второй мировой войне неизвестна.

"Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне", – призвал он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился со словами Трампа. Он напомнил, что СССР тогда потерял 27 миллионов человек, включая военных и гражданских. Такие цифры отражают реальный вклад страны в победу над фашизмом, подчеркнул Песков.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала высказывания президента США о помощи России во Второй мировой войне кощунством и издевательством над памятью ветеранов. Она отметила, что считает подобные заявления крайне сомнительными.