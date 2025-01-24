Трамп вновь обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковых ракет США

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Президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в краже американского проекта по созданию гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Fox News.

"Во время администрации Барака Обамы они украли у нас проект, какой-то плохой человек дал им проект", – сказал Трамп.

Кроме того, отметил американский лидер, он уже одобрил строительство гиперзвуковых и "супергиперзвуковых" ракет.

В 2023 году Трамп обвинил Россию в краже чертежей некой "супер-пупер-ракеты". Вместе с тем он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Как, в свою очередь, заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, у России есть собственное гиперзвуковое ракетное оружие, аналогов которому в мире нет.