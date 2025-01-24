Page Six: гости инаугурации Трампа получили памятную медаль с его портретом и газировку

Фото: ТАСС/АР/Chip Somodevilla

VIP-гости церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа получили памятные сувениры, включая диетическую колу и медаль с изображениями лидера страны и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет Page Six со ссылкой на участников мероприятия.

Журналисты подчеркнули, что на стеклянной бутылке любимого напитка республиканца была надпись: "Инаугурация президента США Дональда Трампа, 20 января 2025 г.". Кроме того, в подарочный набор вошли елочная игрушка в виде Капитолия, большой красный кожаный журнал с золотым тиснением и изображением Капитолия, а также красная памятная монета и блюдо для монет и часов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ему не понравилась речь Трампа на инаугурации, так как он половину своего выступления "порочил бедного старика" предыдущего президента США Джо Байдена.

Владимир Путин между тем поздравил Трампа со вступлением в должность. Он подчеркнул, что в России увидели заявления команды президента США о желании восстановить прямые контакты, которые были прерваны прежней администрацией.

