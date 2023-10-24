Песков отреагировал на заявление Трампа о краже чертежей "супер-пупер-ракеты"

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У России есть собственное гиперзвуковое ракетное оружие, аналогов которому в мире нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что РФ якобы украла у США чертежи "супер-пупер-ракеты".

"У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. <...> Затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как "супер-пупер", но – хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире. И причем не одна", – заявил представитель Кремля.

Ранее Трамп обвинил РФ в краже чертежей некой "супер-пупер-ракеты" США. С таким заявлением он выступил во время митинга сторонников в штате Нью-Гемпшир. Вместе с тем бывший глава Белого дома не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

До этого американский лидер Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором и добавил, что не встанет на одну сторону с ним. Он также выразил мнение, что Трамп и его "MAGA-друзья" склоняются перед Россией, но он, если его переизберут, этого делать не будет.



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