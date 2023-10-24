Трамп обвинил Россию в краже у США чертежей "супер-пупер-ракеты"

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы украла у США чертежи некой "супер-пупер-ракеты". С таким заявлением он выступил во время митинга сторонников в штате Нью-Гемпшир.

"Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи засекреченные и построили ее", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Вместе с тем бывший глава Белого дома не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в 2024 году он выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят Штатам выгоды для сельскохозяйственного сектора.

До этого Трамп позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине.

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