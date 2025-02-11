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11 февраля, 19:30

Общество

Москва направила более 1 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и приграничье

Москва направила более 1 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и приграничье

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В рамках акции "Москва помогает" более 1 500 тонн гуманитарных грузов доставили в Донбасс и приграничные районы Курской области. Волонтеры отправляются в Авдеевку, Мариуполь и другие населенные пункты, помогая мирным жителям и бойцам.

Московские добровольцы привозят продукты, медикаменты, предметы первой необходимости и оказывают тактическую помощь. Благодаря модернизации пунктов сбора гуманитарной помощи доставка стала быстрее и удобнее для жителей освобожденных территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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