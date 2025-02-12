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12 февраля, 18:00

Общество

Ресторан "The Бык", который Роспотребнадзор закрыл на 2 месяца, объявил о скором открытии

Ресторан "The Бык", который Роспотребнадзор закрыл на 2 месяца, объявил о скором открытии

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Роспотребнадзор провел проверку в ресторане "The Бык" на 2-й Брестской улице после жалобы посетителя на отравление. Специалисты выявили грубые нарушения – несоблюдение условий хранения продуктов, отсутствие маркировки и истекшие сроки годности. Также были проблемы с холодильным оборудованием.

Сотрудники ведомства изъяли 544 килограмма продукции, в которой обнаружили кишечную палочку и другие микроорганизмы. Изначально заведение собирались закрыть на два месяца, но сеть уже объявила, что ресторан возобновит работу 13 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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