Космическая компания предложила туристами бронировать отели на Луне

Космическая компания GRU Space предложила туристам возможность забронировать проживание в отеле на Луне. Стартап планирует начать отправку космических туристов уже в 2032 году.

Пилотная фаза проекта предусматривает доставку на спутник Земли компактных надувных модулей, рассчитанных на размещение от двух до четырех человек. Согласно предварительным расчетам, при условии трех экспедиций в год стоимость тура для одного участника составит около 416 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.